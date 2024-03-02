По данным Департамента статистики Эстонии, в четвертом квартале прошлого года валовой внутренний продукт (ВВП) снизился на 2,7 процента в годовом исчислении. В целом, в прошлом году экономика упала на три процента. Большая часть спада произошла из-за быстрого роста цен, который, к сожалению, продолжается до сих пор.
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Такого масштабного спада в эстонской экономике не было даже во время коронавируса
По словам Роберта Мююрсеппа, руководитель группы народнохозяйственного анализа Департамента статистики, в прошлом году было несколько сфер деятельности, которые положительно повлияли на экономику. «В течение года наибольший положительный вклад пришел от деятельности в сфере торговли и недвижимости, а отрицательный – от сектора связи и информатизации», - сказал он.