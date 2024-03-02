Такого масштабного спада в эстонской экономике не было даже во время коронавируса

По словам Роберта Мююрсеппа, руководитель группы народнохозяйственного анализа Департамента статистики, в прошлом году было несколько сфер деятельности, которые положительно повлияли на экономику. «В течение года наибольший положительный вклад пришел от деятельности в сфере торговли и недвижимости, а отрицательный – от сектора связи и информатизации», - сказал он.