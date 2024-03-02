ЧТО В НЕЙ ТАКОГО? ⟩ Картина с видом на Таллинн продается за миллион евро

Это картина маслом, написанная в 1845 году, на которой изображен порт Таллинна и старый город. Картина продается по стартовой цене 900 000 швейцарских франков или около 927 840 евро.

Картина Ивана Айвазовского «Вид на Ревель, Эстония» (1945). Фото: Аукционный дом Koller, скриншот

Айвазовский был известным русским художником-маринистом, который с юных лет пользовался международным успехом. Он написал множество заказных работ для папы римского, царя и других важных персон. Айвазовский также являлся официальным художником Главного морского штаба Российской империи.

Картина «Вид на Ревель, Эстония» романтична и динамична, показывает контраст между спокойным небом и бурным морем. Это часть серии изображений мест вдоль Балтийского моря, заказанной царем.