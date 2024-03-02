Сб, 2.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

ЧТО В НЕЙ ТАКОГО? ⟩ Картина с видом на Таллинн продается за миллион евро

rus.postimees.ee
Copy
Таллинн.
Таллинн. Фото: KÜLLIKE ROOVÄLI/PM

В пятницу, 22 марта швейцарский аукционный дом Koller выставит на торги серию произведений искусства XIX века, в которую также входит картина известного мариниста Ивана Айвазовского «Вид на Ревель, Эстония».

Это картина маслом, написанная в 1845 году, на которой изображен порт Таллинна и старый город. Картина продается по стартовой цене 900 000 швейцарских франков или около 927 840 евро.

Картина Ивана Айвазовского «Вид на Ревель, Эстония» (1945).
Картина Ивана Айвазовского «Вид на Ревель, Эстония» (1945). Фото: Аукционный дом Koller, скриншот

Айвазовский был известным русским художником-маринистом, который с юных лет пользовался международным успехом. Он написал множество заказных работ для папы римского, царя и других важных персон. Айвазовский также являлся официальным художником Главного морского штаба Российской империи.

Картина «Вид на Ревель, Эстония» романтична и динамична, показывает контраст между спокойным небом и бурным морем. Это часть серии изображений мест вдоль Балтийского моря, заказанной царем.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх