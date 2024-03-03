Видео ⟩ Вице-мэр Таллинна о переходе на эстонский: у нас есть детские сады, где ситуация печальная

Один из главных аспектов передачи - готовность педагогов детских садов к переходу на эстонский язык. Многие из них сейчас усиленно изучают язык, чтобы получить требуемую категорию и остаться в профессии, однако, уже сегодня понятно, что не всем учителям это удастся. Об этом рассказал вице-мэр Таллинна по вопросам образования Андрей Канте.

«В некоторых садах мы уже сейчас можем говорить о том, что уже на каждую группу найден учитель, владеющий эстонским на уровне C1, - сказал Канте. - Но у нас по-прежнему есть такие детские сады, где ситуация более чем печальная. Мы в индивидуальном порядке с каждым руководителем обсуждаем эти проблемы».

Смотрите новый выпуск передачи «Своя правда» под названием «Детский сад на эстонском» уже в этот понедельник в 20.30 на телеканале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.