Видео ⟩ Фонд интеграции запускает новую программу – «Языковая командировка»

«Со стороны государства будет предлагаться программа, чтобы учителя смогли поработать в эстоноязычной среде. Мы назвали эту программу "языковая командировка". В отличие от таллиннской программы языковой мобильности, у учителей будет возможность поработать в другом городе, в другом регионе Эстонии, где вообще не говорят на русском или говорят на нем очень мало. Именно полностью погрузиться в эту среду, где все коллеги с эстонским родным языком или хорошо на нем говорят. Эта возможность будет предоставляться и учителям Харьюмаа, и Ида-Вирумаа. И сейчас этот процесс активно запускается и информация до всех дойдет», - рассказал Московцев.