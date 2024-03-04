В новом выпуске передачи «Своя правда», который выйдет в эфир уже в этот понедельник, речь пойдет о переходе на эстонский язык обучения всех детских садов Эстонии. В отличие от школ, которые переходят на государственный язык поэтапно (сначала только первые и четвертые классы), детские сады переходят все и разом. В студии своими опасениями, надеждами и ожиданиями поделятся учителя, родители и политики.
Видео ⟩ Фонд интеграции запускает новую программу – «Языковая командировка»
Одна из основных проблем перехода - обучение педагогов эстонскому языку. Директор Фонда интеграции Дмитрий Московцев, которой тоже принял участие в передаче, рассказал о новой программе, которая сейчас готовится к запуску.
«Со стороны государства будет предлагаться программа, чтобы учителя смогли поработать в эстоноязычной среде. Мы назвали эту программу "языковая командировка". В отличие от таллиннской программы языковой мобильности, у учителей будет возможность поработать в другом городе, в другом регионе Эстонии, где вообще не говорят на русском или говорят на нем очень мало. Именно полностью погрузиться в эту среду, где все коллеги с эстонским родным языком или хорошо на нем говорят. Эта возможность будет предоставляться и учителям Харьюмаа, и Ида-Вирумаа. И сейчас этот процесс активно запускается и информация до всех дойдет», - рассказал Московцев.
Смотрите новый выпуск передачи «Своя правда» под названием «Детский сад на эстонском» уже в этот понедельник в 20.30 на телеканале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.