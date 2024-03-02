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Айво Петерсон стал сопредседателем партии Koos

rus.postimees.ee
Обновлено 2 марта 2024, 15:57
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Айво Петерсон в суде.
Айво Петерсон в суде. Фото: Madis Veltman

Сегодня партия Koos провела свой первый съезд, на котором в том числе прошли выборы председателя политической силы. Одним из сопредседателей партии стал Айво Петерсон, передает портал Rus.ERR.

По словам члена правления партии Koos Юлии Смоли, понятно, что сейчас Айво Петерсон не может участвовать в делах партии.

«Но он не осужден, то есть еще не признан виновным. Мы относимся к нему как к обычному человеку - такому же члену партии, как и всем тем, кто находятся на свободе. Если с него снимут обвинения, то он присоединится к нашей работе», - сказала Смоли.

Согласно обвинительному заключению, с октября 2022 года по 10 марта 2023 года граждане Эстонии Айво Петерсон и Дмитрий Роотси сознательно и организованно, на основании полученных из РФ указаний, оказывали России и лицам, действовавшим по заданию российских правительственных учреждений, помощь в ненасильственной деятельности, направленной против независимости, самостоятельности и территориальной целостности Эстонской Республики.

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