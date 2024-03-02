ФОТО ⟩ Айво Петерсон стал сопредседателем партии Koos
По словам члена правления партии Koos Юлии Смоли, понятно, что сейчас Айво Петерсон не может участвовать в делах партии.
«Но он не осужден, то есть еще не признан виновным. Мы относимся к нему как к обычному человеку - такому же члену партии, как и всем тем, кто находятся на свободе. Если с него снимут обвинения, то он присоединится к нашей работе», - сказала Смоли.
Согласно обвинительному заключению, с октября 2022 года по 10 марта 2023 года граждане Эстонии Айво Петерсон и Дмитрий Роотси сознательно и организованно, на основании полученных из РФ указаний, оказывали России и лицам, действовавшим по заданию российских правительственных учреждений, помощь в ненасильственной деятельности, направленной против независимости, самостоятельности и территориальной целостности Эстонской Республики.