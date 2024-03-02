Новый руководитель Нарвской больницы Юллар Ланно получил должность без конкурса: в понедельник член совета больницы Вадим Орлов (Партия рефрорм) заявил, что конкурс будет, но в среду председатель совета Алексей Евграфов (Центристская партия) сказал, что проведение конкурса не обязательно.
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Евграфов о главе Нарвской больницы: мы поняли, что нашли нужного человека
Почему возникла путаница? «Мы действительно думали провести конкурс, но по уставу Нарвской больницы в этом нет необходимости - назначение члена правления входит в компетенцию правления. Мы поняли, что нашли нужного человека, так зачем тратить полтора месяца. Мы решили назначить его сразу», - пояснил Евграфов.