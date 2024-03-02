Евграфов о главе Нарвской больницы: мы поняли, что нашли нужного человека

Почему возникла путаница? «Мы действительно думали провести конкурс, но по уставу Нарвской больницы в этом нет необходимости - назначение члена правления входит в компетенцию правления. Мы поняли, что нашли нужного человека, так зачем тратить полтора месяца. Мы решили назначить его сразу», - пояснил Евграфов.

В среду вечером Евграфов заявил, что совет уже выбрал нового руководителя: «Просто так мы с Ланно не встречались. Он ездил в Нарву на встречу с мэром Яаном Тоотсом (Центристская партия), а потом Тоотс услышал, что в больнице проблемы. И тогда он сказал: может, вы встретитесь с Ланно и обсудите это. Я встретился, и к вечеру воскресенья мы договорились, что Ланно может с нами работать. Лишь в понедельник я сказал остальным членам совета, что он дал свое согласие».