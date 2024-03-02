В субботу на проходящем в столице Тайваня чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров представитель Эстонии Арлет Леванди занял седьмое место в мужском одиночном катании.
На юниорском ЧМ по фигурному катанию Арлет Леванди занял седьмое место
После короткой программы Леванди занимал восьмое место с результатом 75,43 балла. В произвольной программе он поднялся на шестое место, набрав 136,55 балла. Таким образом, фигурист занял седьмое место с общим результатом 211,98 балла.
Золотую медаль завоевал кореец Со Мингю, набравший в сумме 230,75 балла. Серебро досталось японцу Рио Накате (229,31), бронза досталась Адаму Хагара из Словакии (225,61).
Год назад на чемпионате мира среди юниоров в Канаде, Арлет Леванди занял девятое место