На юниорском ЧМ по фигурному катанию Арлет Леванди занял седьмое место

После короткой программы Леванди занимал восьмое место с результатом 75,43 балла. В произвольной программе он поднялся на шестое место, набрав 136,55 балла. Таким образом, фигурист занял седьмое место с общим результатом 211,98 балла.

Золотую медаль завоевал кореец Со Мингю, набравший в сумме 230,75 балла. Серебро досталось японцу Рио Накате (229,31), бронза досталась Адаму Хагара из Словакии (225,61).

Год назад на чемпионате мира среди юниоров в Канаде, Арлет Леванди занял девятое место