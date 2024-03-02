Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия расследует «очень серьезную утечку» информации. Накануне российская пропагандистка Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой, как утверждается, генерал и несколько офицеров Военно-воздушных сил Германии обсуждают параметры использования ракет Taurus, в том числе для атак по Крымскому мосту.
«Тщательно проработать вопрос о Taurus». Германия расследует возможную утечку разговора немецких военных, опубликованную в России
«То, о чем сообщатся, это очень серьезный вопрос, и именно поэтому сейчас идет очень тщательное, очень интенсивное и быстрое расследование», - заявил канцлер.
Что сказано в расшифровке
По утверждению Симоньян, речь идет о разговоре, который произошел 19 февраля. В нем, согласно сведениям пропагандистки, принимал участие «начальник отдела операций и учений командования ВВС Бундесвера» и сотрудники «центра воздушных операций космического командования» немецкой армии.
Судя по расшифровке на русском языке, которую публикует Симоньян, один из собеседников говорит, что министр обороны Германии Борис Писториус «намерен тщательно проработать вопрос поставок ракет Taurus на Украину», и добавляет: «Никто не знает, почему федеральный канцлер блокирует эти поставки».
Шольц ранее неоднократно выступал против возможной передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, заявляя, что это может втянуть страну в войну с Россией.
29 февраля он заявил, что не хочет поставлять Украине ракеты Taurus, поскольку дальность их действия позволяет поразить цели в Москве. «Радиус действия Taurus составляет 500 км, и если его неправильно использовать, он может достичь определенных целей где-нибудь в Москве», - сказал канцлер.
Во время разговора собеседники подробно обсуждают различные технические аспекты возможных поставок ракет Taurus Украине - от способа их установки на самолеты до обучения военного персонала и способов поставки.
При этом они выражают мнение, что если решение о поставках будет принято, они могут быть применены не ранее, чем через восемь месяцев.
Судя по записи, участники также говорят о возможных целях, которые могли бы поразить ракеты. «Есть две интересные цели - мост на востоке и склады боеприпасов, которые находятся выше, - заявляет один из немецких военных, вероятно, имея в виду Керченский мост. - Мост на востоке тяжело достать, это достаточно мелкая цель, но Taurus это может сделать, склады боеприпасов тоже может поразить». При этом участники беседы говорят: «Мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не десять и даже не 20 ракет».
Однако главные вопросы участников разговора вызывает вопрос о том, каким образом назначать цели для ударов и как избежать прямого участия в этом процессе германских военных. «Нам нужно следить, чтобы с самого начала не было формулировок, делающих нас стороной конфликта», - говорит один из офицеров.
В четверг Шольц дал понять, что другие страны, поставляющие Украине оружие, обеспечивают определенные условия его применения. А для Германии такой подход означал бы участие немецких военных в запусках ракет, сказал Шольц. «В нашем случае это означает, что нам пришлось бы принимать участие, чтобы этого добиться. А я думаю, что это исключено», - заявил канцлер.
Согласно публикациям газет Spiegel и Bild, аудиозапись, вероятно, является подлинной.
«Мы в последнее время стали свидетелями фактов, которые вскрылись о противостоянии канцлера Шольца с Бундесвером, о каких-то хитрых замыслах Бундесвера, которые стали явными из-за опубликования этой аудиозаписи. Это кричащее саморазоблачение», - сказал Лавров (цитата по агентству ТАСС).
Почему утечка произошла именно сейчас
Spiegel также пишет, что Минобороны Германии обеспокоено инцидентом, поскольку «не исключено, что была перехвачена и другая внутренняя информация». По данным газеты, беседа офицеров проходила не по защищенной линии связи, а через незашифрованную платформу WebEx.
Эксперты полагают, что время публикации было неслучайным.
«На прошлой неделе канцлер исключил передачу [Taurus Украине], но причины его отказа были опровергнуты экспертами в течение суток, [России] хотелось бы, чтобы он удержался от зеленого света по этому решению», - цитирует DW эксперта по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
Крылатая ракета класса «воздух-земля» Taurus KEPD 350 производится шведско-германской компанией Taurus Systems и обладает дальностью до 500 км.
Как пишет Русская служба Deutsche Welle, публикация расшифровки вызвала гневную реакцию немецких политиков, которые начали задавать вопросы о безопасности секретной информации в целом.
«Наверняка было прослушано еще несколько разговоров, и, возможно, в более поздние сроки они будут раскрыты в интересах России», - цитирует СМИ эксперта фракции ХДС/ХСС по вопросам обороны Родериха Кизеветтера в интервью ZDF. Он также предполагает, что публикация расшифровки связана с желанием не допустить поставок Taurus Украине.
«Возникает вопрос, является это единичным случаем или структурной проблемой безопасности», - сказал медиа-группе Redaktionsnetzwerk Deutschland глава комитета бундестага по контролю за деятельностью спецслужб Константин фон Ноц.