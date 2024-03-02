«Тщательно проработать вопрос о Taurus». Германия расследует возможную утечку разговора немецких военных, опубликованную в России

Судя по записи, участники также говорят о возможных целях, которые могли бы поразить ракеты. «Есть две интересные цели - мост на востоке и склады боеприпасов, которые находятся выше, - заявляет один из немецких военных, вероятно, имея в виду Керченский мост. - Мост на востоке тяжело достать, это достаточно мелкая цель, но Taurus это может сделать, склады боеприпасов тоже может поразить». При этом участники беседы говорят: «Мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не десять и даже не 20 ракет».

Однако главные вопросы участников разговора вызывает вопрос о том, каким образом назначать цели для ударов и как избежать прямого участия в этом процессе германских военных. «Нам нужно следить, чтобы с самого начала не было формулировок, делающих нас стороной конфликта», - говорит один из офицеров.

В четверг Шольц дал понять, что другие страны, поставляющие Украине оружие, обеспечивают определенные условия его применения. А для Германии такой подход означал бы участие немецких военных в запусках ракет, сказал Шольц. «В нашем случае это означает, что нам пришлось бы принимать участие, чтобы этого добиться. А я думаю, что это исключено», - заявил канцлер.

Согласно публикациям газет Spiegel и Bild, аудиозапись, вероятно, является подлинной.