Риск гололедицы: в субботу вечером на дорогах Эстонии может быть скользко

Как сообщила пресс-служба Департамента транспорта, во второй половине дня главные дороги государственного значения были сухими или влажными. Вечером и в ночь на воскресенье в Эстонии ожидается ясная или малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха и поверхности дорог на материке упадет ниже нуля.