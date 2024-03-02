В субботу вечером в Эстонии вновь похолодает и на дорогах может образоваться иней, что увеличит риск гололедицы.
Риск гололедицы: в субботу вечером на дорогах Эстонии может быть скользко
Как сообщила пресс-служба Департамента транспорта, во второй половине дня главные дороги государственного значения были сухими или влажными. Вечером и в ночь на воскресенье в Эстонии ожидается ясная или малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха и поверхности дорог на материке упадет ниже нуля.
Департамент транспорта призвал участников движения к осторожности, поскольку на одной и той же дороге на отдельных участках покрытие может оказаться опасно скользким.