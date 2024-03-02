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Главнокомандующий ВСУ: ситуация на передовой остается сложной, но она находится под контролем

rus.postimees.ee
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Президент Украины Владимир Зеленской (в центре) и новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (справа) 30 ноября 2023 года.
Президент Украины Владимир Зеленской (в центре) и новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (справа) 30 ноября 2023 года. Фото: Pool / Ukrainian Presidentia / ZUMAPRESS.com

Главнокомандующий Вооружённых Сил Украины Александр Сырский, представил обзор текущей ситуации на фронте. Он отметил, что хотя ситуация на передовой остается сложной, она находится под контролем.

Сырский посетил части, сражающиеся на передовой в восточной части Украины. «За три дня стало совершенно понятно, почему при одинаковых показателях личного состава, вооружения и военной техники одним бригадам удается сдерживать атаки противника и удерживать позиции, а другим – нет», - отметил главнокомандующий.

«В первую очередь это зависит от командира бригады, его уровня подготовки, опыта, способности принимать адекватные и взвешенные решения и понимания полной ответственности за выполнение поставленных задач, жизнь и здоровье его подчиненных», - добавил Сырский, который сказал, что большую роль играет уровень подготовки и слаженности действий личного состава бригады, посредством которого командир осуществляет свои полномочия.

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