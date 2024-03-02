Главнокомандующий ВСУ: ситуация на передовой остается сложной, но она находится под контролем

Сырский посетил части, сражающиеся на передовой в восточной части Украины. «За три дня стало совершенно понятно, почему при одинаковых показателях личного состава, вооружения и военной техники одним бригадам удается сдерживать атаки противника и удерживать позиции, а другим – нет», - отметил главнокомандующий.

«В первую очередь это зависит от командира бригады, его уровня подготовки, опыта, способности принимать адекватные и взвешенные решения и понимания полной ответственности за выполнение поставленных задач, жизнь и здоровье его подчиненных», - добавил Сырский, который сказал, что большую роль играет уровень подготовки и слаженности действий личного состава бригады, посредством которого командир осуществляет свои полномочия.