Главнокомандующий Вооружённых Сил Украины Александр Сырский, представил обзор текущей ситуации на фронте. Он отметил, что хотя ситуация на передовой остается сложной, она находится под контролем.
Для подписчиков
Главнокомандующий ВСУ: ситуация на передовой остается сложной, но она находится под контролем
Сырский посетил части, сражающиеся на передовой в восточной части Украины. «За три дня стало совершенно понятно, почему при одинаковых показателях личного состава, вооружения и военной техники одним бригадам удается сдерживать атаки противника и удерживать позиции, а другим – нет», - отметил главнокомандующий.