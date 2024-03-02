«Отечество» обращается к президенту по поводу законопроекта об автоналоге

Как передала пресс-служба партии, по оценке «Отечества», коалиция в ходе рассмотрения законопроекта об автоналоге решила игнорировать петицию с более чем 77 000 подписей, крупнейшую в Эстонии с момента акцию общественного протеста.

Поэтому «Отечество» решило обратиться с призывом к президенту Алару Карису.

«Правящие партии перед лицом общественности сделали вид, что они еще не договорились о деталях налога на автомобили, но на самом деле они единогласно продвигают его введение в Рийгикогу. И это несмотря на то, что более двух третей общества решительно осуждают этот налог. Поскольку политики, управляющие государством, не прислушиваются к общественному мнению, мы обращаемся к президенту республики», - пояснил председатель «Отечества» Урмас Рейнсалу.

В заявлении, которая собирает поддержку людей как на бумаге, так и в цифровом виде, говорится, что введение налога на автомобили несправедливо и является чрезмерным бременем для людей и предприятий в сегодняшних экономических условиях.

«Отечество» подчеркивает, что Эстония - страна с умеренной плотностью населения, что делает владение автомобилем необходимым для многих семей. Именно место жительства определяет, как часто используется автомобиль. Введение налога на автомобиль - это ограничение частной собственности, препятствие для свободы передвижения и, в частности, ухудшение положения семей с детьми и людей с особыми потребностями.

«Несправедливость усугубляется тем, что налог на автомобили будет применяться задним числом и распространяться на транспортные средства, которые используются уже сегодня. Кроме того, на последних выборах ни одна из правящих партий не просила народного мандата на введение налога на автомобили», - критикует «Отечество».

Подписи, собранные под заявлением, будут переданы президенту, если законопроект о налоге на автомобили будет принят парламентом.