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Производитель продуктов питания покинул Эстонию из-за политики правительства и забрал с собой часть сотрудников

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Производство Tactical Foodpack переехало в Германию.
Производство Tactical Foodpack переехало в Германию. Фото: Marko Saarm

Производитель готовых продуктов питания Tactical Foodpack переехал в Германию: в Вильянди остался лишь отдел маркетинга.

Из-за политики эстонского правительства компания Tactical Foodpack, производящая армейскую и походную еду, переехала в Хильден (Германия) и вскоре навсегда закроет свои двери в Вильянди. Член правления и один из владельцев компании Сверре Пуустусмаа сообщил газете Sakala, что производство в Вильянди будет остановлено в конце марта.

Компания обосновалась в Германии. 
Компания обосновалась в Германии. Фото: Tactical Foodpack
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