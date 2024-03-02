Производитель продуктов питания покинул Эстонию из-за политики правительства и забрал с собой часть сотрудников

Из-за политики эстонского правительства компания Tactical Foodpack, производящая армейскую и походную еду, переехала в Хильден (Германия) и вскоре навсегда закроет свои двери в Вильянди. Член правления и один из владельцев компании Сверре Пуустусмаа сообщил газете Sakala, что производство в Вильянди будет остановлено в конце марта.