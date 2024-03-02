ФОТО ⟩ У пассажиров серьезные травмы: городской автобус врезался в дерево

Водителю городского автобуса стало плохо, в результате чего автобус съехал с дороги, протаранил дорожный знак и врезался в дерево. В автобусе находилось 11 человек, двое из которых получили серьезные травмы. Пассажиры с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.