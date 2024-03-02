Около 18.30 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии возле моста Сыпрузе в Тарту.
ФОТО ⟩ У пассажиров серьезные травмы: городской автобус врезался в дерево
Водителю городского автобуса стало плохо, в результате чего автобус съехал с дороги, протаранил дорожный знак и врезался в дерево. В автобусе находилось 11 человек, двое из которых получили серьезные травмы. Пассажиры с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.
На место происшествия прибыли спасатели, скорая помощь и полиция. Водитель автобуса был реанимирован на месте происшествия и доставлен в больницу на машине скорой помощи.