Горуправа Мустамяэ в пятницу, 1 марта, сообщила, что в столичном районе орудует живодер. В течение нескольких дней люди находили мертвых мелких животных, пригвожденных к деревьям и скамейкам.
Полиция: таллиннский живодер пойман
Первое сообщение о белке, которую живодер прибил гвоздями к скамейке, появилось в Facebook в четверг, 29 февраля. В пятницу местные жители сообщили в горуправу и полицию уже о новом происшествии. На этот раз жертвой стал заяц. Люди находили пригвожденных мелких животных в основном возле домов в районе Каннукуке.
В субботу, 2 марта, незадолго до полуночи, руководитель группы участковых Мустамяэ-Кристийне Кристель Ульп сообщила в соцсетях, что личность живодера установлена.
«В связи со случаями жестокого обращения с животными, произошедшими в районе Мустамяэ, мы можем подтвердить, что человек был пойман полицией. Точные обстоятельства случившегося будут установлены в ходе начатого уголовного производство. Спасибо вам всем», - написала в группе жителей района Ульп.