Полиция: таллиннский живодер пойман

Первое сообщение о белке, которую живодер прибил гвоздями к скамейке, появилось в Facebook в четверг, 29 февраля. В пятницу местные жители сообщили в горуправу и полицию уже о новом происшествии. На этот раз жертвой стал заяц. Люди находили пригвожденных мелких животных в основном возле домов в районе Каннукуке.