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Поздравляем! Жителю Эстонии исполнилось 102 года

Яан Рапп
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Волостной старейшина Выру Кальмер Пуусепп и социальный работник Айно Каурсон с Яаном Кууда
Волостной старейшина Выру Кальмер Пуусепп и социальный работник Айно Каурсон с Яаном Кууда Фото: Katariina Musto/Võru Vallavalitsus

Старейший житель волости Выру Яан Кууда недавно отпраздновал свой 102-й день рождения. Поздравить его по этому случаю пришли волостной старейшина Выру Кальмер Пуусепп и социальный работник Айно Каурсон.

Яан Кууда рассказал, что, несмотря на преклонный возраст, у него не болит ни одна часть тела, и он даже может сам топить печь.

Секретом хорошего здоровья Кууда считает здоровый образ жизни и много движения. Как большой любитель музыки, он также играл на духовом инструменте до своего 85-летия.

По словам специалиста по связям с общественностью волостной управы Катарийны Мусто, Кууда - единственный человек в возрасте 100+, проживающий в в волости Выру.

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