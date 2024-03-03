Поздравляем! Жителю Эстонии исполнилось 102 года

Яан Кууда рассказал, что, несмотря на преклонный возраст, у него не болит ни одна часть тела, и он даже может сам топить печь.

Секретом хорошего здоровья Кууда считает здоровый образ жизни и много движения. Как большой любитель музыки, он также играл на духовом инструменте до своего 85-летия.

По словам специалиста по связям с общественностью волостной управы Катарийны Мусто, Кууда - единственный человек в возрасте 100+, проживающий в в волости Выру.