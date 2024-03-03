Старейший житель волости Выру Яан Кууда недавно отпраздновал свой 102-й день рождения. Поздравить его по этому случаю пришли волостной старейшина Выру Кальмер Пуусепп и социальный работник Айно Каурсон.
Поздравляем! Жителю Эстонии исполнилось 102 года
Яан Кууда рассказал, что, несмотря на преклонный возраст, у него не болит ни одна часть тела, и он даже может сам топить печь.
Секретом хорошего здоровья Кууда считает здоровый образ жизни и много движения. Как большой любитель музыки, он также играл на духовом инструменте до своего 85-летия.
По словам специалиста по связям с общественностью волостной управы Катарийны Мусто, Кууда - единственный человек в возрасте 100+, проживающий в в волости Выру.