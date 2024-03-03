Видео ⟩ Конфликт в центре Риги: компания устроила фотосессию и повредила капот чужого автомобиля

Вечером в пятницу, 1 марта, в Латвии в Риге на улице Гертрудес компания из нескольких человек решила организовать фотосессию с уникальным на вид автомобилем, покрытым пленкой золотого цвета. Однако эта фотосессия не была согласована с владелицей автомобиля, которая заметила это и попыталась остановить происходящее. Из-за конфликта пришлось подключить и полицию, пишет Rus.TVNET.