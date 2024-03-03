Прощайте, внедорожники? Из-за автоналога жителям Эстонии придется менять свои привычки

«Последние лет десять жители Эстонии предпочитали вместительные полноприводные автомобили, но ожидаемый налог на автомобили и растущая экологическая сознательность меняют эту привычку, - говорит Соодла. - Новые автомобили становятся все дороже, стоимость жизни растет, а вступающий в силу в следующем году налог на автомобили сделает владение большим и мощным транспортным средством более обременительным для автовладельцев».

Для многих автомобили перестали быть эмоциональной покупкой, и люди стали более рационально взвешивать свой выбор и необходимость дорогостоящего транспортного средства. Компактные и экологичные автомобили более доступны для потребителей, будущее налоговое бремя ниже, поэтому продажи электромобилей растут с каждым годом.

Однако в этом году мы можем увидеть небольшое увеличение активности на рынке больших дизельных автомобилей, которые больше всего пострадают от налога на автомобили. «Новые универсалы и внедорожники будут заказывать в спешке, чтобы зарегистрировать их в этом году и таким образом избежать налога на регистрацию в 2025 году», - говорит Соодла.

Спрос на электромобили вряд ли резко возрастет в этом году, но предложение, безусловно, увеличится. Например, на рынок уже поступили первые автомобили от китайских производителей, и вполне вероятно, что потребители увидят дальнейшее увеличение предложений, ориентированных на кошелек. Кроме того, лизинговые предложения также стимулируют покупку экологически чистых автомобилей, так что стимул для покупки электромобиля очень велик.

Глава Luminor Liising добавил, что к изменениям, конечно, нужно привыкнуть, так как до сих пор владение автомобилем не увеличивало налоговое бремя людей. «Трудно отказаться от комфорта и вместительности, но новая ситуация благоприятствует инновационным бизнес-решениям, и могут появиться выгодные варианты краткосрочной аренды, - пояснил он. - Это означает, что в будущем можно будет совершать ежедневные поездки по городу на небольшом электромобиле, а если вы планируете отправиться в деревню к бабушке, то сможете арендовать на выходные более вместительный автомобиль по доступной цене».

По мнению Соодла, экологически чистый автомобиль станет выбором для все большего числа людей по мере того, как будет меняться их финансовое положение и они будут делать рациональный выбор. Таким образом, автомобильный налог имеет и более осознанную цель - направить общество по пути необходимых изменений.