Многие товарищества до сих пор не сортируют биоотходы

Однако, как выясняется, закон - это одно, а реальная жизнь – совершенно другое.

«Причина может быть в местном самоуправлении, в человек, который выкидывает мусор или же в компании, которая этот мусор вывозит. Насколько нам известно, есть два самоуправления, которые еще не организовали вывоз биологических отходов со своих объектов, но они должны начать это делать с 1 апреля, то есть, через месяц», - цитирует ERR слова Катрин Коппель, советника Министерства климата.

Кроме того, в некоторых городах (к примеру, в Раквере) биологические отходы, такие как картофельная и банановая кожура, также не выкидываются в отдельный контейнер, хотя это уже должно быть нормой.

Ряд квартирных товариществ спорит с компаниями по вывозу мусора о том, можно или нельзя выбрасывать яичную скорлупу в бытовые отходы.

Однако правилами определено совершенно четко: яичная скорлупа должна быть выброшена в контейнер для биологических отходов

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