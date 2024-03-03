Гонорея шагает по Финляндии: число инфицированных бьет рекорды

В прошлом году в Финляндии был установлен рекорд по количеству жителей страны, заразившихся венерическими заболеваниями, передает Yle.

Доцент Эйя Хилтунен-Бак из венерологической клиники HUS считает, что особую тревогу вызывает резкий рост заболеваемости гонореей в стране.

По ее словам, аналогичный тренд наблюдается и в других странах Северной Европы.

Число случаев заболевания гонореей в Финляндии удвоилось в 2022 году после введения короновирусных ограничений.

«Раньше у нас было 300-500 случаев заражения в год, однако к 2023 году мы перешагнули за тысячу», - описывает ситуацию Хилтунен-Бак.

Новым является то, что доля инфицированных молодых женщин увеличивается, констатирует она.

Девочки и молодые женщины в возрасте от 15 до 19 лет заболевают гонореей даже чаще, чем мальчики и мужчины того же возраста.

Очень часто заболевание у молодых людей протекают совершенно бессимптомно, дополняет картину эксперт.

«Единственный способ убедиться, что вы не заражены, - это сдать тест», - подчеркивает Хилтунен-Бак.