В Финляндии стремительно распространяются заболевания, передающиеся половым путем. Особенно заметно увеличилось число случаев заражения гонореей среди молодых женщин.
Гонорея шагает по Финляндии: число инфицированных бьет рекорды
В прошлом году в Финляндии был установлен рекорд по количеству жителей страны, заразившихся венерическими заболеваниями, передает Yle.
Доцент Эйя Хилтунен-Бак из венерологической клиники HUS считает, что особую тревогу вызывает резкий рост заболеваемости гонореей в стране.
По ее словам, аналогичный тренд наблюдается и в других странах Северной Европы.
Число случаев заболевания гонореей в Финляндии удвоилось в 2022 году после введения короновирусных ограничений.
«Раньше у нас было 300-500 случаев заражения в год, однако к 2023 году мы перешагнули за тысячу», - описывает ситуацию Хилтунен-Бак.
Новым является то, что доля инфицированных молодых женщин увеличивается, констатирует она.
Девочки и молодые женщины в возрасте от 15 до 19 лет заболевают гонореей даже чаще, чем мальчики и мужчины того же возраста.
Очень часто заболевание у молодых людей протекают совершенно бессимптомно, дополняет картину эксперт.
«Единственный способ убедиться, что вы не заражены, - это сдать тест», - подчеркивает Хилтунен-Бак.