Книгу «Люди Путина» на русском языке теперь можно скачать бесплатно

У автора книги Кэтрин Белтон возникла идея сделать эту книгу доступной на русском языке бесплатно для читателей всего мира, поскольку к ней с такой просьбой обратились близкие соратники Алексея Навального. Совместно с издательским домом КАVА автор воплотила эту идею в жизнь.

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«Смерть Алексея Навального была ужасной трагедией. Его смелость и решимость были источником вдохновения для многих людей. Мы можем только надеяться, что его борьба за построение демократической России будет продолжена и однажды осуществится», - говорит автор книги Кэтрин Белтон.

Калле Муули и Вальдо Рандпере, владельцы Издательского дома КАVА, добавляют: «Смерть Алексея Навального остается на совести тех, кто сегодня принимает решения о жизни людей в России. Книга "Люди Путина" — о тех, кто правит Россией».

Кэтрин Белтон получила много похвал и широкое признание за эту книгу. Например, эта она была названа Книгой года 2020 по версии The Times и The Sunday Times, а также The Daily Telegraph, The Economist, Financial Times и New Statesman.

Daily Telegraph дало этой книге следующую аннотацию: «Однозначное и абсолютно своевременное предостережение. Ни в одной другой книге вы не найдете столь подробного и убедительного рассказа о правлении российского президента. Если вы хотите понять, как Россия смогла превратиться в ту страну, которую мы наблюдаем в последние 20 лет, эта книга для вас».