Популярность парусных яхт, моторных лодок и небольших катеров последние годы остается стабильно высокой.
Больше всего водительских прав в прошлом году было выдано на… Не догадаетесь!
Больше всего прав на управление маломерными судами (3753) было выдано в Эстонии в прошлом году, сообщает Äripäev.
По словам руководителя отдела маломерных судов Департамента транспорта Райта Притса, во время пандемии люди начали искать способы развлечься – к примеру, покататься на лодке в одиночку или с семьей.
По данным Департамента транспорта, в прошлом году в Эстонии было приобретено в общей сложности 1414 маломерных судна – это несколько меньше бума 2021 года (1594 судна), но все равно очень прилично.
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