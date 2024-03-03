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Похититель драгоценностей избежал тюремного заключения

Сийм Михайлов
, журналист
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Рауно хотел сдать драгоценности в ломбард.
Рауно хотел сдать драгоценности в ломбард. Фото: Eero Vabamägi

В Раквереском здании Вируского уездного суда в декабре 33-летний Рауно был признан виновным в краже и присвоении драгоценностей. Первоначальный приговор в один год и восемь месяцев был заменен на 600 часов общественных работ.

Вируская окружная прокуратура предъявила 33-летнему Рауно обвинение в краже и присвоении. А именно, он украл драгоценности и вместе со своей бывшей женой присвоил доверенные ей драгоценности. Кроме того, Рауно присвоил инструменты, которые ему доверили для выполнения своих рабочих обязанностей.

По данным прокуратуры, обвиняемый совершил преступления, чтобы улучшить свое материальное положение. Рауно хотел побыстрее сдать украденные и присвоенные вещи в ломбард.

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