Похититель драгоценностей избежал тюремного заключения

Вируская окружная прокуратура предъявила 33-летнему Рауно обвинение в краже и присвоении. А именно, он украл драгоценности и вместе со своей бывшей женой присвоил доверенные ей драгоценности. Кроме того, Рауно присвоил инструменты, которые ему доверили для выполнения своих рабочих обязанностей.