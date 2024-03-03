В Раквереском здании Вируского уездного суда в декабре 33-летний Рауно был признан виновным в краже и присвоении драгоценностей. Первоначальный приговор в один год и восемь месяцев был заменен на 600 часов общественных работ.
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Похититель драгоценностей избежал тюремного заключения
Вируская окружная прокуратура предъявила 33-летнему Рауно обвинение в краже и присвоении. А именно, он украл драгоценности и вместе со своей бывшей женой присвоил доверенные ей драгоценности. Кроме того, Рауно присвоил инструменты, которые ему доверили для выполнения своих рабочих обязанностей.