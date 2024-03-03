Европейский союз (ЕС) следующей зимой рискует столкнуться с ростом цен на энергоносители, поскольку истекает срок действия договора, регулирующего поставки российского газа, сообщает Politico.
Для подписчиков
ЕС предупреждает: нам грозит рост цен на энергоносители
В 2019 году Москва и Киев подписали пятилетнее соглашение, которое гарантировало поставки газа в страны ЕС даже во время войны в Украине. Теперь, когда срок действия соглашения истекает 31 декабря, Украина заявила, что не планирует его продлевать. Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что руководство ЕС не планирует снова продлевать договор.