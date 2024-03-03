ЕС предупреждает: нам грозит рост цен на энергоносители

В 2019 году Москва и Киев подписали пятилетнее соглашение, которое гарантировало поставки газа в страны ЕС даже во время войны в Украине. Теперь, когда срок действия соглашения истекает 31 декабря, Украина заявила, что не планирует его продлевать. Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что руководство ЕС не планирует снова продлевать договор.

Это означает, что вскоре ЕС потеряет около пяти процентов от общего импорта газа, что в первую очередь затронет страны Центральной и Восточной Европы. В документе отмечается, что долгая и холодная зима может привести к худшему сценарию для тех стран, которые зависят от транзита газа через Украину.