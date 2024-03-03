Имущество обанкротившегося продавца цветов уйдет с молотка

Имущество Jardin продается единым лотом, в который входят остатки товаров (в том числе садовые аксессуары и керамика), используемый в цветочных магазинах инвентарь (в том числе столы, полки, тумбы) и аксессуары для хранения.

Активы находятся в Тарту. Покупателю придется вывезти приобретенное имущество и освободить складские помещения в течение пяти дней после завершения сделки.

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По данным Налогово-таможенного департамента, по состоянию на 3 марта задолженность предприятия составляла 296 111 евро.

Из этой суммы задолженность по социальному налогу достигает почти 100 000 евро.