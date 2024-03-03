ГАЛЕРЕЯ ⟩ На льду реки Пярну форменная свалка: бычки, пакеты, бутылки из-под водки

Увы, некоторые рыбаки оставляют после себя на льду мусор, которого становится все больше и больше.

Банки, бутылки, пластиковые пакеты, фантики, горы окурков – на льду реки Пярну их можно обнаружить повсеместно.

Мусора на реке Пярну скопилось действительно много. Фото: Urmas Luik

Проблема в том, что вмерзший в лед мусор теперь сложно убрать. Лед, тем временем, тает, в результате чего мусор попадает в воду.

Руководитель Пярнуского отделения Департамента окружающей среды Тоомас Эмблус сообщил, что в этом году инспекторы ведомства 12 раз проверяли рыбаков на реке Пярну.

Инспекторы также задавали вопросы по поводу мусора в непосредственной близости от рыбаков.

Пустые бутылки валяются на льду в Пярну недалеко от центра города. Фото: Urmas Luik

Однако никто из рыбаков, продолжает Эмблус, не спешит взять вину на себя: обычно они утверждают, что, дескать, «мусор уже был здесь раньше».

В этом году в Пярнумаа было возбуждено восемь дел о проступке: шесть из них - за нарушение требований, регламентирующих любительское рыболовство.