Лед минувшей зимой был крепким, а потому на зимнюю рыбалку в Пярну ежедневно собиралось и собирается до сих пор много народа.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ На льду реки Пярну форменная свалка: бычки, пакеты, бутылки из-под водки
Увы, некоторые рыбаки оставляют после себя на льду мусор, которого становится все больше и больше.
Банки, бутылки, пластиковые пакеты, фантики, горы окурков – на льду реки Пярну их можно обнаружить повсеместно.
Проблема в том, что вмерзший в лед мусор теперь сложно убрать. Лед, тем временем, тает, в результате чего мусор попадает в воду.
Руководитель Пярнуского отделения Департамента окружающей среды Тоомас Эмблус сообщил, что в этом году инспекторы ведомства 12 раз проверяли рыбаков на реке Пярну.
Инспекторы также задавали вопросы по поводу мусора в непосредственной близости от рыбаков.
Однако никто из рыбаков, продолжает Эмблус, не спешит взять вину на себя: обычно они утверждают, что, дескать, «мусор уже был здесь раньше».
В этом году в Пярнумаа было возбуждено восемь дел о проступке: шесть из них - за нарушение требований, регламентирующих любительское рыболовство.