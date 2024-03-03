Президент Карис объявил, что выборы в Европарламент пройдут в июне

Уровень участия в выборах в Европарламент обычно было ниже, чем в Рийгикогу или местные самоуправления, но президент призвал отказаться от такого безразличия.

«Нет такого понятия, как "у них там, в Европе", есть наша Европа. И какой будет Европа, зависит от нас и нашего выбора - в том числе и на выборах", - сказал президент.

Карис пообещал внимательно наблюдать за выборами в Европарламент и призвал всех остальных сделать то же самое.

«Правдоподобные мечты, реальное сотрудничество, в том числе в сфере обороны, понимание Европейским союзом нужд граждан, а также доверие к партнерам будут продвигать Европу вперед. Европу не продвинет вперед наивность, пустые лозунги или новые правила, написанные слишком сложно для понимания. Избирательная кампания в Европейский парламент дает кандидатам возможность высказаться, а избирателям - возможность выслушать и задать вопросы. Давайте использовать это время с умом, чтобы сделать для себя правильный выбор», - сказал президент.