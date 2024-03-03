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Экономим ⟩ В понедельник электроэнергия вновь подорожает

Ангелина Тякер
, журналист
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Электричество в понедельник подорожает.
Электричество в понедельник подорожает. Фото: McPHOTO / B. Leitner via www.imago-images.de

В эстонской ценовой зоне Nord Pool средняя биржевая цена электроэнергии в понедельник вырастет по сравнению с воскресеньем на 35,6 процента - до 79,23 евро за мегаватт-час.

Самая высокая биржевая цена - 114,09 евро за мегаватт-час - ожидается завтра в 9-10 утра.

Самая дешевая электроэнергия в понедельник - в районе 13-14 часов, когда цена упадет до 58,52 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве электроэнергия в понедельник стоит чуть меньше, чем в Эстонии, - в среднем 79,02 евро за мегаватт-час.

В Финляндии цена на электроэнергию достигнет завтра 93,50 евро за мегаватт-час.

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