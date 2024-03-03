Экономим ⟩ В понедельник электроэнергия вновь подорожает

Самая дешевая электроэнергия в понедельник - в районе 13-14 часов, когда цена упадет до 58,52 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве электроэнергия в понедельник стоит чуть меньше, чем в Эстонии, - в среднем 79,02 евро за мегаватт-час.