Фото ⟩ Открылся новый ресторан: владельцы не боятся повторить судьбу предыдущих арендаторов

Жители Пярну Александр Фришер и Хельор Хунт осуществили мечту всей своей жизни и в конце февраля на улице Пюхавайму открыли ресторан Kört. Мужчины, подружившиеся на хоккейной арене, перед открытием ресторана заверили, что прежде всего хотят угодить местным жителям.
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Александр Фришер и Хельор Хунт, встретившиеся три года назад на тренировке по хоккею, в конце хоккейного сезона обнаружили, что их объединяет мечта открыть собственный ресторан: от идеи до воплощения прошло несколько лет. Финансирование затеи взял на себя Фришер, который не отрицает, что в Пярну есть немало интересных мест общественного питания. «Это была маленькая мечта - иметь собственное маленькое кафе или ресторан. Раньше мы не могли найти подходящее место», - пояснил Фришер.