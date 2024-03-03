Фото ⟩ Открылся новый ресторан: владельцы не боятся повторить судьбу предыдущих арендаторов

Александр Фришер и Хельор Хунт, встретившиеся три года назад на тренировке по хоккею, в конце хоккейного сезона обнаружили, что их объединяет мечта открыть собственный ресторан: от идеи до воплощения прошло несколько лет. Финансирование затеи взял на себя Фришер, который не отрицает, что в Пярну есть немало интересных мест общественного питания. «Это была маленькая мечта - иметь собственное маленькое кафе или ресторан. Раньше мы не могли найти подходящее место», - пояснил Фришер.