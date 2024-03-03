Предприятие Hansab по следам киберинцидента продолжает восстанавливать свои услуги

Об этом сообщила пресс-служба Банка Эстонии, отметив, что из-за киберинцидента, произошедшего в минувшую пятницу, некоторые ИТ-системы Hansab все еще не работают.

Компания Hansab в сотрудничестве с Департаментом государственной инфосистемы (RIA) уже восстановила некоторые услуги, пострадавшие в результате инцидента, и работает над определением его причины. Восстановлены услуги коммерческих банков - банкоматы, карточные платежи и интернет-банкинг.

Банкоматы заполнены наличными, сеть банкоматов работает и будет заполняться в обычном режиме по мере необходимости. По заказу банков Hansab заполняет наличностью банкоматы банков Swedbank, Luminor и LHV в Эстонии.

Платежи по картам и банковские переводы через интернет работают в обычном режиме во всех банках Эстонии. Центробанк постоянно следит за общим спросом на наличные деньги в стране и готов предоставить банкам наличность в случае необходимости.

В разрешении последствий киберинцидента Банк Эстонии сотрудничает с государством и частным сектором.