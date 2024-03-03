Тартуский университет активизирует сотрудничество с гимназиями в Ида-Вирумаа

Об этом сообщила пресс-служба Тартуского университета, отметив, что в первую неделю марта в Нарвских государственных гимназиях пройдут первые курсы на выбор.

Представитель Тартуского университета в Ида-Вирумаа и автор нескольких книг по истории Нарвы Катри Райк проведет экскурсию по Нарве, младший преподаватель начального образования Нарвского колледжа Катрин Салувеэ вместе с коллегами проведет курс «Игра и творчество в жизни человека», а директор Вильяндиской академии культуры и преподаватель предпринимательства и менеджмента Юко-Март Кылар проведет курс по самосовершенствованию.

Следующие курсы пройдут уже в начале июня, когда состоится очередная неделя факультативов в государственных гимназиях.

По словам Райк, университет полностью поддерживает обучение в средней школе на эстонском языке и считает очень важным, чтобы молодые люди имели достаточно информации для последующего выбора высшего образования.