Замечательная кошка по имени Майя ждет новых хозяев в приюте для животных в Пярнумаа.
Откликнитесь! ⟩ Робкая кошка Майя ждет новых хозяев
Майя - милая кошка, которой еще нужно время, чтобы адаптироваться к людям.
Робкая, но любопытная Майя пока не дает себя погладить, но уже нюхает руки и не убегает.
Кошка стерилизована, чипирована, привита и проглистована.
Чтобы познакомиться с Майей и другими находящимися в приюте домашними питомцами, позвоните по телефону 524 6705.
Можно также написать письмо на адрес parnu@varjupaik.ee.