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Откликнитесь! ⟩ Робкая кошка Майя ждет новых хозяев

Карл Хютт
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Предложите красавице Майе дом!
Предложите красавице Майе дом! Фото: Pärnumaa loomade varjupaik

Замечательная кошка по имени Майя ждет новых хозяев в приюте для животных в Пярнумаа.

Майя - милая кошка, которой еще нужно время, чтобы адаптироваться к людям.

Робкая, но любопытная Майя пока не дает себя погладить, но уже нюхает руки и не убегает.

Кошка стерилизована, чипирована, привита и проглистована.

Чтобы познакомиться с Майей и другими находящимися в приюте домашними питомцами, позвоните по телефону 524 6705.

Можно также написать письмо на адрес parnu@varjupaik.ee.

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