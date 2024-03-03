Откликнитесь! ⟩ Робкая кошка Майя ждет новых хозяев

Майя - милая кошка, которой еще нужно время, чтобы адаптироваться к людям.

Робкая, но любопытная Майя пока не дает себя погладить, но уже нюхает руки и не убегает.

Кошка стерилизована, чипирована, привита и проглистована.

Чтобы познакомиться с Майей и другими находящимися в приюте домашними питомцами, позвоните по телефону 524 6705.

Можно также написать письмо на адрес parnu@varjupaik.ee.