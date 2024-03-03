В Польше скончалась девушка, которую несколько дней назад жестоко изнасиловали в центре Варшавы

Это подтвердила прокуратура Варшавы, передает литовское СМИ 15min.

Рано утром в прошлое воскресенье, 25 февраля, в центре Варшавы мужчина в маске напал на жертву, идущую домой.

«Нападавший подошел к жертве сзади и приставил нож к ее шее», - сообщил представитель полиции Варшавы.

Он начал душить свою жертву, зажал ей рот, а затем насильно потащил в ближайшую подворотню и изнасиловал.

«Охранник обнаружил возле лестницы обнаженную женщину, лежащую без сознания, и сообщил в полицию», - уточнили в полиции.

Через несколько минут на место прибыли полиция и скорая помощь, которые доставили пострадавшую в больницу.

В полиции сообщили, что подозреваемый был задержан в тот же день, когда он выходил из дома, где снимал квартиру. 23-летний подозреваемый не оказал сопротивления при задержании.

Во время обыска в квартире подозреваемого полицейские обнаружили большой кухонный нож и балаклаву, предположительно использовавшиеся при нападении.

Также подозреваемый похитил мобильный телефон, несколько платежных карт и кошелек. Полиция нашла все эти вещи.

Ранее его уже обвиняли в покушении на убийство, сексуальном насилии и грабеже.