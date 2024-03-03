Несколько дней назад в центре польской столицы была жестоко изнасилована 25-летняя девушка. Представитель Варшавского медицинского университета, сообщила в пятницу, 1 марта, что девушка скончалась, пишет rus.tvnet.lv.
В Польше скончалась девушка, которую несколько дней назад жестоко изнасиловали в центре Варшавы
Это подтвердила прокуратура Варшавы, передает литовское СМИ 15min.
Рано утром в прошлое воскресенье, 25 февраля, в центре Варшавы мужчина в маске напал на жертву, идущую домой.
«Нападавший подошел к жертве сзади и приставил нож к ее шее», - сообщил представитель полиции Варшавы.
Он начал душить свою жертву, зажал ей рот, а затем насильно потащил в ближайшую подворотню и изнасиловал.
«Охранник обнаружил возле лестницы обнаженную женщину, лежащую без сознания, и сообщил в полицию», - уточнили в полиции.
Через несколько минут на место прибыли полиция и скорая помощь, которые доставили пострадавшую в больницу.
В полиции сообщили, что подозреваемый был задержан в тот же день, когда он выходил из дома, где снимал квартиру. 23-летний подозреваемый не оказал сопротивления при задержании.
Во время обыска в квартире подозреваемого полицейские обнаружили большой кухонный нож и балаклаву, предположительно использовавшиеся при нападении.
Также подозреваемый похитил мобильный телефон, несколько платежных карт и кошелек. Полиция нашла все эти вещи.
Ранее его уже обвиняли в покушении на убийство, сексуальном насилии и грабеже.