В воскресенье вечером с наступлением сумерек по всей Эстонии температура воздуха и поверхности дорог опустится ниже нуля, на дорогах появится иней и возрастет риск возникновения гололедицы.
С наступлением сумерек на дорогах Эстонии возрастет опасность гололедицы
Как сообщила BNS пресс-служба Департамента транспорта, в воскресенье во второй половине дня покрытие основных государственных дорог было преимущественно сухим.
По прогнозу, вечером и в ночь на понедельник в Эстонии будет ясно и без осадков. Местами возможен туман, который может ограничить видимость.
Департамент транспорта напоминает водителям, что максимально разрешенная скорость движения не является обязательной и что всегда следует выбирать скорость, соответствующую условиям движения и дорожным условиям.