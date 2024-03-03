С наступлением сумерек на дорогах Эстонии возрастет опасность гололедицы

Как сообщила BNS пресс-служба Департамента транспорта, в воскресенье во второй половине дня покрытие основных государственных дорог было преимущественно сухим.

По прогнозу, вечером и в ночь на понедельник в Эстонии будет ясно и без осадков. Местами возможен туман, который может ограничить видимость.

Департамент транспорта напоминает водителям, что максимально разрешенная скорость движения не является обязательной и что всегда следует выбирать скорость, соответствующую условиям движения и дорожным условиям.