Вс, 3.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

Самый большой снеговик Эстонии может простоять до Ивановой ночи

Кристофер Сеэма
, репортер
Copy
Огромный снеговик в Ныо.
Огромный снеговик в Ныо. Фото: Margus Ansu, Tartu Postimees

14 января в Ныо, Тартумаа прошло открытие самого большого в Эстонии снеговика высотой одиннадцать с половиной метров. К первому воскресенью марта скульптура потеряла красоту, но не могучие размеры.

Строительство снеговика началось в середине декабря, но работы оказались более трудоемкими, чем ожидалось. Процесс был прерывался то дождями, то сильными морозами. Яанар Савийр, лидер инициативы, рассказал, что до сих пор приходит посмотреть на снеговика почти каждый день.

«Главная цель заключалась в том, чтобы глаза, шапка и нос снеговика не упали никому на голову", - рассказал Савийр.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх