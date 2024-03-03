Самый большой снеговик Эстонии может простоять до Ивановой ночи

Строительство снеговика началось в середине декабря, но работы оказались более трудоемкими, чем ожидалось. Процесс был прерывался то дождями, то сильными морозами. Яанар Савийр, лидер инициативы, рассказал, что до сих пор приходит посмотреть на снеговика почти каждый день.