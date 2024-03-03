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Эстонский двоеборец Кристьян Ильвес на этапе Кубка мира в Лахти занял призовое место

BNS
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Кристьян Ильвес завоевал в Отепя второе место.
Кристьян Ильвес завоевал в Отепя второе место. Фото: Tairo Lutter

Эстонский лыжник-двоеборец Кристьян Ильвес в воскресенье на этапе Кубка мира в Лахти, Финляндия, занял третье место.

Как сообщили в Союзе лыжного спорта Эстонии, Ильвес на большом трамплине прыгнул на 126,5 метра, за что получил 128,9 очка.

10-километровую лыжную гонку Ильвес начал с третьего места, стартовав на 31 секунду позднее лидера состязаний, Штефана Реттенеггера. Вторым на лыжню через пять секунд после лидера вышел Йоханнес Лампартер.

Кристьян Ильвес сумел удержать свою позицию до конца гонки и финишировал третьим, отстав от победителя на 51,8 секунды.

В напряженной борьбе на финише австриец Йоханнес Лампартер занял первое место, опередив своего соотечественника Штефана Реттенеггера всего на 0,1 секунды.

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