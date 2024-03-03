Михкельсон: освободительная война Украины достигла критической точки

«Ближайшие недели и месяцы, вся эта весна, будут очень критическими, - предупредил Михкельсон, добавив, что украинцам будет очень трудно противостоять военному давлению со стороны России и нехватке боеприпасов. - Их оборонительные линии могут оказаться недостаточно сильными для сдерживания российского наступления и мы видим, что инициатива на фронте сейчас в полной мере у России, россияне пытаются найти слабые звенья, чтобы прорвать фронт. Для того чтобы украинцам удержать фронт, нужен один очень важный элемент - в том числе для поднятия морального духа: чтобы Запад принял решение и отправил оружие».

По словам Михкельсона, и западная техника на Украине уже часто стоит без боеприпасов. По дорогам передвигаются HIMARS с одной единственной ракетой, украинские танки с одним-двумя снарядами.

«В этой ситуации очень трудно убеждать украинцев, что мы делаем все возможное, чтобы помочь им. Им не слова нужны, а дела», - сказал Михкельсон, критикуя недавние эмоциональные заявления президента Франции Эмманюэля Макрона и его выступление против закупки ракет для Украины у третьих стран.

«Я не вижу на Западе ни одного Черчилля. Я не вижу лидера, который заслуживает доверия. Который знает, за что борется - каково его видение, какова стратегия. Который не боится России. Который готов сказать украинцам: "Да, мы дадим вам все оружие, которое у нас есть, используйте его так, чтобы получить наиболее эффективный результат"», - добавил Михкельсон.