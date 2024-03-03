Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон в подкасте Палаты по вопросам иностранных дел Maailmanaba в воскресенье сказал, что освободительная война Украины достигла критической точки, в которой тон задают нехватка боеприпасов и недостаточная помощь в поставках вооружений. Об этом пишет BNS со ссылкой на подкаст.
Михкельсон: освободительная война Украины достигла критической точки
«Освободительная война Украины достигла критического момента, когда очень многим западным лидерам стоило бы посмотреть в зеркало, чтобы понять, в какой мир они хотели бы привести нас всех», - сказал Михкельсон в передаче «Критическая весна освободительной войны Украины» на сайте Maailmanaba.
По словам Михкельсона, несмотря на то, что украинская армия сопротивляется, она испытывает острую нехватку боеприпасов и вооружений. В то же время поступление помощи оружием от Запада не только затягивается, но и ставит Украину во все более узкие рамки. По словам Михкельсона, это самый критический период войны, и весенние месяцы будут очень трудными для Украины - и необходимо сделать все, чтобы не дать врагу добиться решающих успехов.
«Украинцы испытывают нехватку боеприпасов, они также в довольно критической ситуации с точки зрения живой силы. Например, некоторые подразделения укомплектованы на 30-40 процентов. Средний возраст бойцов местами превышает 40 лет, - рассказал Михкельсон, трижды побывавший в Украине на фронте. - За день Россия может выпустить, условно говоря, сотню снарядов, а украинцы ответить на эту сотню одним».
Кроме того, Украина обеспокоена тем, что после отвода войск из Авдеевки не было построено новых линий обороны. По сути, оборона основывается на природных преградах, но не на реальных оборонительных сооружениях.
«Желание сражаться велико, хотя моральный дух бойцов с украинской стороны сильно подорван тем, что помощь очень скудна - особенно со стороны Запада - и потери очень высоки под давлением, которое оказывает на них Россия», - пояснил Михкельсон.
«Ближайшие недели и месяцы, вся эта весна, будут очень критическими, - предупредил Михкельсон, добавив, что украинцам будет очень трудно противостоять военному давлению со стороны России и нехватке боеприпасов. - Их оборонительные линии могут оказаться недостаточно сильными для сдерживания российского наступления и мы видим, что инициатива на фронте сейчас в полной мере у России, россияне пытаются найти слабые звенья, чтобы прорвать фронт. Для того чтобы украинцам удержать фронт, нужен один очень важный элемент - в том числе для поднятия морального духа: чтобы Запад принял решение и отправил оружие».
По словам Михкельсона, и западная техника на Украине уже часто стоит без боеприпасов. По дорогам передвигаются HIMARS с одной единственной ракетой, украинские танки с одним-двумя снарядами.
«В этой ситуации очень трудно убеждать украинцев, что мы делаем все возможное, чтобы помочь им. Им не слова нужны, а дела», - сказал Михкельсон, критикуя недавние эмоциональные заявления президента Франции Эмманюэля Макрона и его выступление против закупки ракет для Украины у третьих стран.
«Я не вижу на Западе ни одного Черчилля. Я не вижу лидера, который заслуживает доверия. Который знает, за что борется - каково его видение, какова стратегия. Который не боится России. Который готов сказать украинцам: "Да, мы дадим вам все оружие, которое у нас есть, используйте его так, чтобы получить наиболее эффективный результат"», - добавил Михкельсон.