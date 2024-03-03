В конце февраля закрыла свой офис в Будапеште некоммерческая организация «Эстонский институт», которая занималась организацией культурных мероприятий, распространением информации об Эстонии и обучением эстонскому языку.
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Представительство «Эстонского института», столкнувшееся с трудностями, прекратило свою деятельность в Венгрии
Руководитель департамента коммуникаций и международного сотрудничества Министерства культуры Меэлис Компус рассказал Postimees, что в Минкультуры узнали о закрытии венгерского представительства через социальные сети и от бывших коллег, находящихся на дипломатической службе в Венгрии.