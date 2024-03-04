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Студия Postimees: пройден ли пик банкротств и безработицы?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Инфляция в ЕС продолжает быстро снижаться. Станет ли это поворотным моментом? Замедлится ли масштабный спад в эстонской экономике? Пройден ли пик банкротств и безработицы?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире эксперт по экономике Райво Варе. Следите за беседой в 13:00!

  • Почему показатели в Эстонии хуже, чем в среднем по ЕС?
  • Остановится ли самый масштабный спад последних лет?
  • Есть ли основания полагать, что цены на продукты питания и базовые услуги больше не будут расти?
  • Подешевеют ли жилищные кредиты?
  • Пройден ли пик банкротств и безработицы?
  • Когда оживится рынок труда в Ида-Вирумаа?
  • Как вселить уверенность в бизнес?
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