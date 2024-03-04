Инфляция в ЕС продолжает быстро снижаться. Станет ли это поворотным моментом? Замедлится ли масштабный спад в эстонской экономике? Пройден ли пик банкротств и безработицы?
Студия Postimees: пройден ли пик банкротств и безработицы?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире эксперт по экономике Райво Варе. Следите за беседой в 13:00!
- Почему показатели в Эстонии хуже, чем в среднем по ЕС?
- Остановится ли самый масштабный спад последних лет?
- Есть ли основания полагать, что цены на продукты питания и базовые услуги больше не будут расти?
- Подешевеют ли жилищные кредиты?
- Пройден ли пик банкротств и безработицы?
- Когда оживится рынок труда в Ида-Вирумаа?
- Как вселить уверенность в бизнес?