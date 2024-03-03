Сегодня, когда наступила вечерняя темнота, северное сияние можно увидеть в небе во многих частях Эстонии. Фотограф Кенно Соо также заснял это явление на камеру на шоссе Олуствере-Вильянди.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ В ночном небе снова можно увидеть северное сияние
Синоптик Кайро Кийтсак пояснил, что северное сияние - это оптическое явление, происходящее в верхних слоях атмосферы. Северное сияние возникает, когда звездная материя, выброшенная Солнцем, достигает окрестностей Земли, где магнитное поле последней концентрирует ее вдоль силовых линий на ее собственных полюсах. Там электрически заряженные частицы (протоны и электроны) встречаются и вступают в реакцию с атмосферными частицами (кислородом и азотом), в результате чего излучают свет разного цвета.