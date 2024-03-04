Повышение пожарной безопасности: среди квартирных товариществ распределят 40 000 евро

В рамках конкурса квартирные товарищества могут ходатайствовать о финансовой поддержке, например, для установки противопожарных дверей и ремонта проемов в противопожарных зонах.

По словам специалиста EKsL по предотвращению ущерба Алийс Каар, из всех несчастных случаев именно пожары приводят к самым трагическим последствиям. «Ущерб от пожара в многоквартирном доме может исчисляться миллионами евро, не говоря уже об эмоциональном ущербе для жильцов. Для обеспечения пожарной безопасности очень важно, чтобы в многоквартирных домах были установлены противопожарные двери, чтобы противопожарные зоны были в порядке и чтобы дома и квартиры были правильно пронумерованы», отметила Каар.

«Союз страховых обществ хочет помочь квартирным товариществам улучшить пожарную безопасность. Именно поэтому мы впервые проводим конкурс на финансирование подобных проектов, чтобы квартирные товарищества могли сделать что-то ощутимое для повышения пожарной безопасности в своих многоквартирных домах», - пояснила Каар.

Заявки на финансирование принимаются до 1 апреля. Квартирное товарищество может подать заявку на получение до 5000 евро на реализацию своего проекта, при этом софинансирование проекта должно составлять не менее 50 процентов. Решение экспертной комиссии о финансировании будет объявлено не позднее 2 мая.

Член правления Союза квартирных товариществ Эстонии Урмас Марди признал, что во многих товариществах необходимые работы, к сожалению, не выполняются из-за отсутствия денег. «Обеспечение пожарной безопасности в многоквартирных домах очень важно, и помощь в виде конкурса на финансирование таких проектов приветствуется», - заявил Марди.

По данным EKsL, в Эстонии насчитывается 25 тысяч квартирных товариществ и заключено около 12 тысяч договоров страхования многоквартирных домов, обеспечивающих защиту в случае пожара.

EKsL – это специализированная организация, которая объединяет всех страховщиков, ведущих деятельность в Эстонии, развивает страхование и практику предотвращения ущерба, а также анализирует и публикует статистику страхования. EKsL организовывает разрешение страховых споров через страховой примирительный орган.

С условиями конкурса на финансирование проектов по повышению пожарной безопасности квартирных товариществ можно ознакомиться на сайте www.eksl.ee.