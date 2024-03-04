Израиль не стал направлять делегацию на переговоры с ХАМАС

В остальном же Иерусалим «в основном принял» предложение о временном прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников ХАМАС на палестинских заключенных, указывал американский телеканал CNN со ссылкой на представителя администрации президента США Джо Байдена. По словам источника CNN, «мяч находится на стороне ХАМАС».

Вместе с тем в последние дни ряд израильских СМИ сообщает о пессимистичных настроениях среди израильских чиновников по поводу переговоров с ХАМАС. В конце февраля Байден отмечал, что сделку, предположительно, удастся заключить до 10 марта, когда начнется священный для мусульман месяц Рамадан.

ХАМАС пытается принудить Израиль к полному прекращению боевых действий

Однако один из лидеров ХАМАС Яхья Синвар намерен затянуть переговорный процесс, чтобы использовать продолжающаюся напряженность в отношениях израильтян и мусульман, что может привести к насильственным акциям - в том числе на границах Израиля, на западном берегу реки Иордан, а также на Храмовой горе в Иерусалиме, где будут проходить праздничные службы, считают собеседники СМИ.

ХАМАС также пытается принудить Израиль к полному прекращению боевых действий в секторе Газа, а не только к шестинедельному перемирию, пишет CNN со ссылкой на источник в террористической группировке. По данным телеканала, ХАМАС требует вывода войск ЦАХАЛ из сектора и разрешения палестинцам вернуться в города на севере территории, откуда они были эвакуированы из-за наземной операции израильской армии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь заявил в эфире телеканала FOX News, что готов к заключению соглашения, но руководство ХАМАС должно отказаться от своих требований «с другой планеты». В то же время власти Израиля, несмотря на протестные акции граждан с призывами пойти на сделку с террористической группировкой, продолжают придерживаться позиции, согласно которой ЦАХАЛ будет вести боевые действия в секторе Газа до «полного уничтожения ХАМАС».