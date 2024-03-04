Семиборец Йоханнес Эрм установил множество личных рекордов на чемпионате мира

В завершившемся в Глазго семиборье наш многоборец завоевал бронзу, набрав 6340 очков. Чемпионом мира стал швейцарец Саймон Эхаммер, победивший норвежца Сандера Скотхайма. Мужчины набрали 6418 и 6407 очков соответственно.

Только один человек завоевал бронзу с результатом выше результата Эрма: австралиец Эшли Молони. В 2022 году в Белграде он набрал 6344 очка, уступив Эхаммеру (6363) и Дамиану Уорнеру (6489). Кстати, эстонец Ханс-Кристиан Хаузенберг (6191) стал первым, кто остался без медали на этих соревнованиях.

Эрм, который на выходных продемонстрировал прекрасные выступления в Глазго, установил личные рекорды в пяти из семи дисциплин в Шотландии: это бег на 60 м, прыжки в длину, толкание ядра, прыжки в высоту и прыжки с шестом.

Из эстонцев только Эрки Ноол (6374) и Микк Пахапилль (6362) набрали в семиборье больше очков, чем 25-летний Эрм. Кстати, с этим результатом Ноол завоевал серебро на чемпионате мира в закрытых помещениях 1999 года, Пахапилль с со своими баллами завоевал в 2009 году золото на чемпионате мира в закрытых помещениях.