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Bolt возобновил прокат электросамокатов в Таллинне и Тарту

rus.postimees.ee
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Самокаты Bolt.
Самокаты Bolt. Фото: Вера Копти

С 4 марта в Таллинне и Тарту возобновилась услуга проката электросамокатов Bolt, пишет Rus.ERR.

По сообщению Bolt, в Таллинне поездка на электросамокате обойдется в 18 центов, а в Тарту – 17 центов за минуту.

В компании отметили, что в этом году услуга проката электросамокатов в весенний и летний сезон будет доступна в 17 городах Эстонии: Таллинне, Тарту, Пярну, Хаапсалу, Кохтла-Ярве, Нарве, Йыхви, Раквере, Вильянди, Выру, Курессааре, Маарду, Силламяэ, Нарва-Йыэсуу, Пайде, Валга и Тюри.

В последних трех городах Bolt предложит свои электросамокаты впервые.

Услуга будет предположительно доступна до ноября.

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