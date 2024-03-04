Bolt возобновил прокат электросамокатов в Таллинне и Тарту

По сообщению Bolt, в Таллинне поездка на электросамокате обойдется в 18 центов, а в Тарту – 17 центов за минуту.

В компании отметили, что в этом году услуга проката электросамокатов в весенний и летний сезон будет доступна в 17 городах Эстонии: Таллинне, Тарту, Пярну, Хаапсалу, Кохтла-Ярве, Нарве, Йыхви, Раквере, Вильянди, Выру, Курессааре, Маарду, Силламяэ, Нарва-Йыэсуу, Пайде, Валга и Тюри.