Родителям в Нарве окажут поддержку при переходе на эстоноязычное образование

Анна Голубева, руководитель Центра многоязычного образования при Нарвском колледже Тартуского университета, говорит, что родители взволнованы. «На лекциях и семинарах академии мы стараемся ответить на самые распространенные вопросы и выяснить у родителей, какие проблемы их больше всего волнуют», - пояснила Голубева.

Первым гостем Родительской академии 13 марта в 17.30 станет Наталья Мялицина, многолетний преподаватель эстонского языка и мама двоих детей, которые учатся на эстонском языке. Она обсудит самые актуальные вопросы, которые задают родители о любимых темах. Наталья работает руководителем по развитию в Таллиннской гимназии Паэ и возглавляет отдел методологии и компетенций Таллиннского дома учителя, целью которого является поддержка перехода к изучению эстонского языка. Встреча будет проходить на русском языке. Зарегистрироваться можно на сайте Академии.

Родительская академия Нарвского колледжа запланировала еще три встречи на весенний семестр. 22 марта в 17.30 команда kõneravi.ee расскажет, как развивать речь и язык с помощью цифровых практических инструментов.