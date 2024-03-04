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Кризис не помеха: молодые люди открыли бургерную

Сийм Михайлов
, журналист
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Бургер-автобус.
Бургер-автобус. Фото: Siim Mihailov

Бургерная Grillers, закрывшаяся на неизвестный период времени в ноябре прошлого года, стала довольно большой потерей для любителей бургеров в Ляэне-Вирумаа, но, несмотря на трудные времена, есть и те, кто решает попытать счастье во время экономического спада. Так, на парковке торгового центра Põhjakeskus в Раквере открылась ранее работавшая в Тарту бургерная лавка Pablo.

1 марта на парковке Põhjakeskus появилась мобильная бургерная в темных тонах. Оказалось, что бургер-автобусом заведуют уроженцы Лаэквере 28-летний Арно и 27-летняя Трийн, которые сейчас живут в Таллинне. «Здесь наши родители и дачи, поэтому мы бываем здесь довольно часто», - сказала Трийн.

Арно отметил, что если в Таллинне ничего не держит, то хочется сбежать от городского шума: «Лучше проводить время в сельской местности, чем сидеть в квартире в городе».

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