Кризис не помеха: молодые люди открыли бургерную

Бургерная Grillers, закрывшаяся на неизвестный период времени в ноябре прошлого года, стала довольно большой потерей для любителей бургеров в Ляэне-Вирумаа, но, несмотря на трудные времена, есть и те, кто решает попытать счастье во время экономического спада. Так, на парковке торгового центра Põhjakeskus в Раквере открылась ранее работавшая в Тарту бургерная лавка Pablo.