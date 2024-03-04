Ферстаппен подлил маслица в скандал

Йос Ферстаппен высказал необычно резкие комментарии в адрес руководителя команды Red Bull Кристиана Хорнера. Отец выигрывавшего за последние три года титулы чемпиона мира Ферстаппена чувствует напряжение внутри команды. Он забил тревогу и требует решений.

«Команда рискует развалиться. Так продолжаться не может. Это взорвется. Он играет жертву, но именно он создает проблемы», — Йос Ферстаппен дал очень критический комментарий Daily Mail.

До сих пор Ферстаппены публично не критиковали Хорнера. Сама команда Red Bull последовательно утверждала, что независимое расследование сняло подозрения Хорнера и дальнейших проблем не будет.

Однако 51-летний Ферстаппен не скрывает, что реальность иная.

«Пока он на своем посту, будет сохраняться напряжение», - считает Йос Ферстаппен, и это всего через несколько часов после первого Гран-при в сезоне, который выиграл Макс Ферстаппен, а его товарищ по команде Серхио Перес занял второе место.

Хорнер хранил молчание в СМИ с самого начала скандала, в том числе и после старта сезона.

«Я получил огромную поддержку от команды и компании. Мое внимание сосредоточено на сезоне и предстоящих соревнованиях», — подтвердил Хорнер то, что не собирается отказываться от позиции лидера команды.