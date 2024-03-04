Помимо потребителей Эстонии, жалобы или запросы разъяснений поступили от потребителей Финляндии, Латвии, Литвы, Польши, Мальты, Нидерландов, Словакии, Франции и Испании.

Торговец не выполнил решения комиссии по потребительским спорам и внесен в список предпринимателей, не выполнивших решения комиссии (так называемый черный список).

«Tapeter OÜ продает эксклюзивные и относительно дорогие обои на сайте tapeter.eu. Жалобы на компанию во многом схожи: потребитель делает заказ и оплачивает товар, после чего продавец обещает доставить продукцию в течение 10-20 дней, но доставка задерживается. После предоставления дополнительного срока потребитель отказывается от договора и выражает желание вернуть выплаченную сумму. Хотя торговец обещает потребителям вернуть уплаченную сумму, он этого не делает», - прокомментировала руководитель Консультационного центра потребителей ЕС при Департаменте защиты прав потребителей и технического надзора Хелдин Мальмет.

В некоторых случаях торговец частично доставляет заказ потребителю. «В случае некоторых жалоб компания Tapeter OÜ заявила, что потребителям были возмещены расходы. При этом торговец не согласился предоставить документ, подтверждающий выплату, или другие доказательства, подтверждающие, что оплата была произведена», - добавила Мальмет.

Департамент хочет проинформировать потребителей о проблемах, которые возникают с торговцем, и всесторонне учитывать риски, прежде чем делать заказ в Tapeter OÜ.

Что делать, если торговец не доставляет заказанную продукцию? В случае электронных покупок, совершаемых в Европейском союзе, потребители могут расчитывать на определенные права, поскольку с 2014 года во всех странах ЕС, в также в Норвегии, Великобритании и Исландии, действует единый минимальный уровень защиты потребителей. При заказе в интернет-магазине следует быть осторожным и обратить внимание на следующее: Прежде чем совершить покупку, убедитесь, что торговец опубликовал свои контактные данные. Недостаточно, если интернет-магазин публикует так называемую веб-форму для связи с ним, где потребитель может ввести запрос. Такая форма может облегчить общение с потребителем, но не должна заменять публикацию данных торговца.

Прежде чем заказывать товар, обязательно внимательно ознакомьтесь с условиями заказа. Если имеющейся информации недостаточно, задайте вопросы непосредственно представителю службы поддержки клиентов. Вы можете попросить продавца предоставить вам в письменном виде важную информацию (условия оплаты, варианты возврата товара, гарантии и т.п.), которая отсутствует или кажется непонятной на страницах интернет-магазина. Это поможет разрешить возможные претензии в дальнейшем.

Обратите самое пристальное внимание на то, как и когда вам придется оплатить товар и какие дополнительные расходы (почтовые или сервисные сборы) могут быть добавлены.

В случае дистанционной продажи общим требованием является то, что заказ должен быть доставлен в согласованное время или не позднее, чем через 30 дней после размещения заказа у продавца.

Продавец может столкнуться с ситуацией, когда заказанный товар закончился и его больше нет в наличии. Продавец обязан как можно скорее сообщить потребителю о такой ситуации и вернуть деньги в течение 14 дней. Если продавец не действует таким образом, потребитель имеет право подать жалобу.

Если продавец сообщил потребителю, что доставка товара по каким-либо причинам будет задержана, потребитель может предоставить продавцу дополнительный срок доставки товара, но не обязан этого делать. Если продавец не сможет выполнить заказ в течение этого срока, потребитель имеет право отказаться от договора и потребовать возврата денег.

При совершении электронных покупок стоит оплачивать товары кредитной картой, поскольку, если товары не будут доставлены, оплаченную сумму можно вернуть, запустив процедуру возврата платежа в банке (chargeback).

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора имеет право информировать общественность о предполагаемой опасности, опасности или нарушениях, чтобы позволить потребителям принимать осознанные и взвешенные решения о покупке.