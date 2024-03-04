ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Франция не отказывается от своего предложения отправить войска в Украину

На Южном фронте российская армия предприняла несколько безуспешных попыток наступления в районе деревни Работино. На восточном берегу Днепра российские подразделения бездействуют.

Посещение людьми могилы Алексея Навального вчера продолжилось, хотя народу было меньше, чем в предыдущие дни. Для Путина это, наверное, тот предел, за которым он больше не потерпит больших собраний возле могилы Навального. Вряд ли продолжающиеся митинги окажутся опасными для правительства или испортят президентские выборы в России. Но, как видно из прошлого, администрация президента не хочет рисковать и, судя по всему, всячески препятствует даже самым небольшим собраниям.

Война в Газе в преддверии Рамадана

В конце прошлой недели представители Израиля и ХАМАС на переговорах сходились в том, что перед Рамаданом может быть достигнуто новое краткосрочное перемирие, однако в итоге ХАМАС на это не согласился. Поскольку Рамадан начнется уже через неделю, можно предположить, что ХАМАС надеется добиться нового эмоционального всплеска в свою поддержку среди мусульман с началом священного месяца поста.

Выдача заложников также неудобна сейчас для ХАМАС, так как тогда пропадут вообще причины разговаривать с ХАМАС. Тенденции в боевых действиях не изменились, и израильская армия продолжает отдельные операции по зачистке северной части сектора Газа. В городе Хан-Юнис в южной части сектора Газа продолжается энергичное расширение территории, контролируемой армией, и ХАМАС не в состоянии оказать серьезное сопротивление.

Перестрелки с «Хезболлой» продолжаются ежедневно, а израильские контратаки становятся все более эффективными. Несколько командиров «Хезболлы» были убиты в результате авиаударов, на Западном берегу продолжаются ежедневные мелкомасштабные столкновения между израильской полицией и боевиками различных палестинских группировок, но в целом ситуация находится под контролем израильских сил безопасности.