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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Франция не убирает со стола предложение об отправке западных войск в Украину

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Sander Ilvest
  • Около 20 000 солдат из 14 стран примут участие в крупномасштабных учениях НАТО Nordic Response
  • Россия продолжила наступательную деятельность на территории Донбасса
  • Путин более не потерпит массовых посещений могилы Навального

Франция пытается оживить сообщество сторонников Украины своими громкими заявлениями, но в отсутствие сильной коммуникационной стратегии и инициативы со стороны Запада Россия получает дополнительные возможности для распространения своего влияния в мире, считает эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Специальный представитель Китая по вопросам войны в Украины начал свою поездку в Москву, но никаких существенных сообщений о состоявшихся встречах опубликовано не было. Спецпредставитель Китая фактически разделяет взгляды России, и складывается впечатление, что свое европейское турне он начал для координации позиций Китая. России же нравится создавать впечатление, что Китай действует под ее управлением.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу вчера подтвердил, что Турция считает необходимым прекратить боевые действия на фронте. Глава МИДа считает, что прекращение огня не означает признания оккупации, а вопросы суверенитета Украины и прекращения боевых действий должны быть отделены друг от друга. В этом министр иностранных дел Турции ошибается, поскольку приостановка боевых действий без вывода российских войск из Украины на практике будет означать признание оккупации Украины, даже если Турция и другие страны официально ее не признают.

Своими коммуникациями Франция пытается оживить сообщество сторонников Украины и побудить занять его более активную позицию по отношению к России, выйдя из своей пассивной или даже просто реакционной позиции. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне еще раз подтвердил, что крайне вредно исключать обсуждение темы отправки западных войск в Украину. До сих пор французская инициатива не смогла обрести достаточный авторитет. Отсутствие общей сильной коммуникационной стратегии и инициативы дает России дополнительные дипломатические возможности для продвижения своего влияния в мире.

Сегодня в Норвегии, Швеции и Финляндии начинаются крупномасштабные учения НАТО Nordic Response, в которых примут участие около 20 000 солдат из 14 стран. С одной стороны, это достаточно символичное событие для России в контексте расширения НАТО; оно демонстрирует новое качество в этом плане. Более важным, чем количество участвующих в учениях солдат, является количество задействованных в учениях сил ВМФ и ВВС. В обычных обстоятельствах Россия отреагировала бы на эти учения какими-то собственными видимыми маневрами, тем более что это стратегически важный регион для России. Посмотрим, сколько сил для этого оставила России ее война в Украине.

Ситуация на фронтах

Россия продолжила активные наступательные действия на территории Донбасса. При этом активность ВВС российской армии снизилась примерно вдвое по сравнению с периодом до несения больших потерь среди самолетов. Это существенно снижает эффективность ударов сухопутных войск и увеличивает потери среди их личного состава.

В районе Сватово и Северодонецка российская армия активизировала свою деятельность под Купянском. Активность нападений на Лиман снизилась. Российские части там пока успеха не добились.

В районе Бахмута российские войска продолжают оказывать интенсивное давление на северо-западную и западную окраины города. Идут позиционные бои, линия фронта на этом участке переменчива, но российская армия так и не смогла начать наступление.

Несмотря на сокращение поддержки со стороны ВВС, российская армия попыталась развивать наступление на запад, двигаясь от населенных пунктов Авдеевка и Марьинка. Бои идут интенсивные, позиции в некоторых моментах переходят из рук в руки, но устойчивых успехов российская армия за последние несколько дней не добилась.

На Южном фронте российская армия предприняла несколько безуспешных попыток наступления в районе деревни Работино. На восточном берегу Днепра российские подразделения бездействуют.

Посещение людьми могилы Алексея Навального вчера продолжилось, хотя народу было меньше, чем в предыдущие дни. Для Путина это, наверное, тот предел, за которым он больше не потерпит больших собраний возле могилы Навального. Вряд ли продолжающиеся митинги окажутся опасными для правительства или испортят президентские выборы в России. Но, как видно из прошлого, администрация президента не хочет рисковать и, судя по всему, всячески препятствует даже самым небольшим собраниям.

Война в Газе в преддверии Рамадана

В конце прошлой недели представители Израиля и ХАМАС на переговорах сходились в том, что перед Рамаданом может быть достигнуто новое краткосрочное перемирие, однако в итоге ХАМАС на это не согласился. Поскольку Рамадан начнется уже через неделю, можно предположить, что ХАМАС надеется добиться нового эмоционального всплеска в свою поддержку среди мусульман с началом священного месяца поста.

Выдача заложников также неудобна сейчас для ХАМАС, так как тогда пропадут вообще причины разговаривать с ХАМАС. Тенденции в боевых действиях не изменились, и израильская армия продолжает отдельные операции по зачистке северной части сектора Газа. В городе Хан-Юнис в южной части сектора Газа продолжается энергичное расширение территории, контролируемой армией, и ХАМАС не в состоянии оказать серьезное сопротивление.

Перестрелки с «Хезболлой» продолжаются ежедневно, а израильские контратаки становятся все более эффективными. Несколько командиров «Хезболлы» были убиты в результате авиаударов, на Западном берегу продолжаются ежедневные мелкомасштабные столкновения между израильской полицией и боевиками различных палестинских группировок, но в целом ситуация находится под контролем израильских сил безопасности.

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